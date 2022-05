Wanderreise Costa Rica ab San José City

Spaziergang durch die Hauptstadt Costa Ricas. Anschliessend Fahrt nach Turrialba mit Stopp in Cartago und Besuch der Basilika.

Rundgang in der mondähnlichen Landschaft des Vulkans Irazu und Wanderung zum Nachbarvulkan Turrialba. Wz 4-5 Std.

Karibik-Küste

Mit Bus und Boot reisen wir in den abgelegenen Tortuguero Nationalpark. Am Nachmittag besuchen wir das kleine Dorf und spazieren am Strand. Wz 1 Std.