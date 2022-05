Das Hotel Villas Telamar wurde 1981 gegründet und diente früher als Unterkunft der Mitarbeiter der Tela Railroad Company. Heute ist es eines der bekanntesten und beliebtesten Unterkünfte im verschlafenen Tela und liegt direkt am schönsten Strand der Nordküste Honduras.

Direkt am breiten Sandstrand von Tela gelegen und ca. 10 Minuten ausserhalb des Zentrums.

Das Hotel bietet Ihnen ein Restaurant, eine Bar, eine Strandbar, zwei Schwimmbäder und einen Souvenirladen. Am Wochenende werden Sie mit Live-Musik und verschiedenen Aktivitäten unterhalten. Im Bella Vista Restaurant werden lokale und internationale Speisen serviert und das El Delfin Restaurant liegt direkt am Strand und ist spezialisiert auf Meeresfrüchte und Fisch. Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen.