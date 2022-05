Villas HM Palapas del Mar

Dieses Hotel verbindet man mit der mexikanischen Kultur und ist der ideale Ort für Entspannung am kilometerlangen, weissen und unberührten Sandstrand auf der Isla Holbox. Erleben Sie authentisches Ferienfeeling und geniessen Sie die ruhige Atmosphäre in der übersichtlichen Anlage.

Hier ist der perfekte Ort für Ihren Urlaub in der Karibik. Das Hotel befindet sich in am langen Sandstrand an der Nordküste von Holbox. Hier bleibt die natürliche Schönheit der karibischen Inseln intakt, sei es mit den naturbelassenen Stränden, dem klaren Wasser oder der umfassenden Vegetation.Die Anreise vom Flughafen Cancun beträgt rund 2,5 Stunden.