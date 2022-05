Unberührtes Belize ab Belize City

1 . Tag Belize City - Punta Gorda Am Morgen fliegen Sie von Belize City in den Süden des Landes nach Punta Gorda. Bereits auf diesem rund 45-minütigen Inlandsflug erhalten Sie einen ersten Eindruck von der Vielfältigkeit Belizes. Die Sicht von oben auf die wasserreichen Flüsse, die vielen kleinen Karibik-Buchten und die riesigen Regenwälder ist überwältigend. In Punta Gorda werden Sie empfangen und zu Ihrer Unterkunft gebracht. Der Nachmittag steht Ihnen zur Erkundung des kleinen Ortes zur freien Verfügung.

2 . Tag Barranco Abseits des Tourismus, so lautet das heutige Motto. In Barranco besuchen Sie ein für den Süden Belizes typisches Garifuna-Dorf. Dieses ist am besten mit einem Boot zu erreichen. Nach rund einer Stunde Fahrt erreichen Sie Ihr Ziel. Die Dorfbewohner heissen Gäste jederzeit herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in das Leben des Volkstammes der Garinagu, und erleben Sie ihre Traditionen und Kultur hautnah beim Trommeln, Tanzen und der Besichtigung eines spirituellen Tempels. Am Nachmittag fahren Sie im Boot zurück nach Punta Gorda.

3 . Tag Punta Negra Von Punta Gorda aus geht es heute nach Punta Negra, wo Sie einen intensiven Einblick in die kreolischen Kultur erhalten. Auch Punta Negra ist nur mit dem Boot zu erreichen. Sie fahren auf dem Weg dorthin durch das Port Honduras Marine Reserve, die Heimat zahlreicher seltener Pflanzen und Tieren. Die Einwohner des Dorfes sind seit vielen Generationen Fischer. Gehen Sie im übertragenen Sinn mit auf Fischfang, und lernen Sie im Anschluss die exotisch-kreolische Küche kennen. Schauen Sie den Köchen und Köchinnen bei der Zubereitung über die Schulter und geniessen ein leckeres Mittagessen. Am Nachmittag haben Sie noch etwas Zeit, um am Strand noch etwas zu entspannen, bevor es zurück nach Punta Gorda geht.

4 . Tag Cacao-Trail Der heutige Tag führt Sie in die «Maya Mountains», die sich im Südwesten Belizes bis nach Guatemala erstrecken. Hier leben die Maya noch immer sehr ursprünglich. Auf dem Cacao-Trail besuchen Sie Kakaobauern und eine Kakao-Plantage. Während Kakao für uns ein alltägliches Getränk ist, stellt es für die Maya schon seit mehr als 1000 Jahren vielmehr Medizin und auch ein Teil Ihrer Kultur dar. Am Nachmittag besuchen Sie die MayaAusgrabungsstätte Lubaantun, die grösste Zeremonienstätte der Maya in Belize, bekannt für ihren ungewöhnlichen Konstruktionsstil. Angeblich wurde in Lubaantun 1924 der berühmte und bis heute mysteriöse MitchellHedges Kristallschädel gefunden.