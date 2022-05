Tryp San Jose La Sabana

Das Hotel befindet sich neben dem Paseo Colón. Der Park Sabana ist 100 Meter entfernt, das Stadtzentrum 15-20 Gehminuten. Den Flughafen erreichen Sie in ca. 30 Fahrminuten.

Das Hotel bietet ein innovatives und komfortables Ambiente mit Eleganz und einem Hauch von Luxus. Durchgehende Panoramafenster und innovative Designermöbel in Schwarz, Weiss und Rot dominieren sowohl in der Lobby als auch in der Gastro Bar und den Konferenzräumen. Im Restaurant werden costa-ricanische Spezialitäten und mediterrane Tapas serviert.