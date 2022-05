Traditionelles Mexico ab Mexico City

Ankunft in Mexico City und Transfer ins Hotel.

Besichtigung der Basilica de Guadalupe, dem Hauptheiligtum der Indios. Anschliessend besuchen Sie in Teotihuacán die Stadt der Götter.

Am Morgen übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Fahrt entlang der Vulkane Popocatepetl und Iztaccíhuatl nach Puebla, einer alten Kolonialstadt, die heute unter Denkmalschutz steht. Stadtbummel mit Besichtigung der Kathedrale und des Ortszentrums. Durch die Sierra Mixteca gelangen Sie nach Oaxaca.

Oaxaca - Tuxtla Gutiérrez (ca. 540 km) (F)

Heute fahren Sie über das Sierra Madre Gebirge nach Tuxtla. Unterwegs lohnt sich ein Halt in Juchitan, bekannt für seinen farbenfrohen Markt. In Juchitan herrscht das Matriarchat, d.h. Frauen sind der Kopf der Familie und sitzen in allen wichtigen Stadtgremien.