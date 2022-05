The Westin Resort & Spa

Pergolas am Strand und funkelnde Pools laden zur Entspannung ein. Tanken Sie im Fitnessstudio, auf den Tennisplätzen oder auf den nahe gelegenen Golfplätzen neue Energie oder erkunden Sie elegante Läden und Restaurants im gegenüberliegenden Yachthafenbezirk.

Das Hotel befindet sich bei der vornehmen Marina Puerto Vallarta an der Banderas Bucht. Das Zentrum der malerischen Küstenstadt mit vielen Restaurants und Bars wie auch der Flughafen sind in 15 Fahrminuten erreichbar.

Das elegante Resort beeindruckt mit seiner Architektur und den leuchtenden Farben. Vier Schwimmbäder befinden sich mitten im tropischen Garten. Originelle Liegen stehen den Gästen am privaten Sandstrand zur Verfügung. Zum Hotel gehören vier internationale Restaurants, drei Bars, verschiedene Geschäfte, ein Schönheitssalon, ein Spa- und Fitnesscenter und drei beleuchtete Tennisplätze. In den Bars wird regelmässig Live- Musik oder andere Unterhaltung geboten. Der in unmittelbarer Nähe gelegene 18-Loch Golfplatz ist problemlos zu Fuss erreichbar.