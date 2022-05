San Blas Segeln ab Panama City

Programm

Am frühen Morgen des 1. Tages fahren Sie von Panama City per Jeep in ca. 2.5 Stunden auf kurven- und hügelreicher Strasse durch den Regenwald, an die Atlantikküste zum provisorischen Hafen von Carti. Hier besteigen Sie ein Boot, welches Sie direkt zu Ihrem Segelschiff bringt. Die Inseln gehören zu den farbenprächtigsten und schönsten Regionen des Landes. Auf Sie warten traumhafte Stunden auf dem Segelschiff mit Stopps bei den Inseln, wo Sie Zeit zum Entspannen, Schnorcheln und Schwimmen haben. Unter anderem werden Sie Dörfer der Kuna Indianer besuchen. Die Kuna sind eine der wenigen ursprünglichen Kulturen des amerikanischen Kontinents, die von der kolonialen Epoche und ihren Folgen kaum berührt wurden. Hier treffen Sie auf jahrhundertealte Traditionen und Lebensweisen. Am Morgen des letzten Tages Ihres Traumurlaubes wird Sie ein Jeep vom Hafen von Carti zurück nach Panama City bringen.