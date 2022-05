Rancho Humo Estancia

Das beschauliche Anwesen befindet sich ca. 40 Fahrminuten von Nicoya entfernt in der Nähe des Dorfes Puerto Humo, am Ufer des Tempisque Flusses und gegenüber des Nationalparks Palo Verde. Der Palo Verde Nationalpark wurde bereits in den 90er Jahren von der Ramsar-Konvention als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung eingestuft und stellt eine der wichtigsten Schutzzonen für heimische und migrierende Wasser- und Watvögel in Zentralamerika dar. Bei den Touren des Hotels können Sie mit Sicherheit eine grosse Anzahl an Wasservögeln in jeglicher Grösse und Farbe erspähen und vielleicht auch beim Brüten beobachten. Abgesehen von der Vogelwelt sind auch Krokodile, Leguane, Eidechsen und vieles mehr zu entdecken. Ein wahres Paradies für Vogelliebhaber!