Ramon's Village Resort

Das familiäre Resort liegt an fantastischer Lage an einem Traumstrand auf der Insel Ambergris Caye und verfügt über eine gut ausgestattete Tauchbasis.

Die ganz aus Holz gefertigten und komfortabel eingerichteten Bungalows mit Balkon oder Terrasse haben Sicht in den Garten oder aufs Meer. Einzel stehende Jungleview Standard Bungalows liegen hinten. In den 2-stöckigen Bungalows in der 2. Reihe liegen die etwas grösseren Standard Seaside Standard Zimmer. Die Beachfront Bungalows sind direkt am Meer. Alle Bungalows haben Deckenventilator, Klimaanlage, Telefon, gratis WLAN und Haartrockner.