Privatreise Zwischen zwei Ozeanen ab San José City

Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark ins Karibikflachland. Dann geht es vorbei an Bananenplantagen bis zur Anlegestelle am Fluss. Bootsfahrt durch üppige Mangrovensümpfe, Kanäle und Lagunen zur Lodge im Tortuguero Nationalpark. Am Nachmittag haben Sie Gelegenheit, das Dorf Tortuguero zu besuchen.

Tortuguero - La Fortuna (F, M)

Am Morgen reisen Sie zurück nach Guápiles. Weiterreise mit Ihrem Fahrer/Reiseleiter in die beeindruckende Region La Fortuna in der Nähe des majestätischen Vulkans Arenal. Den Rest des Tages können Sie in den örtlichen Thermalquellen mit Blick auf den Vulkan entspannen.