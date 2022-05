Privatreise Traditionelles Mexico ab Mexico City

Ankunft in Mexico City und Transfer ins Hotel.

Besichtigung der Basilica de Guadalupe, dem Hauptheiligtum der Indios. Anschliessend besuchen Sie in Teotihuacán die Stadt der Götter.

Heute fahren Sie über das Sierra Madre Gebirge nach Tuxtla. Unterwegs lohnt sich ein Halt in Juchitan, bekannt für seinen farbenfrohen Markt.

Bootsfahrt auf dem Grijalva-Fluss durch die Sumidero-Schlucht, deren Steilwände bis zu 1000 Meter hoch in den Himmel ragen. Mit etwas Glück sehen Sie sonnenbadende Krokodile. Anschliessend Weiterfahrt hinauf nach San Cristobal de las Casas.

Fahrt in die koloniale Hafenstadt Campeche. Hier besichtigen Sie das Piratenmuseum.

Campeche - Mérida (ca. 230 km) (F)

Fahrt nach Uxmal und Besichtigung der Pyramide. Weiterfahrt an den Golf von Mexiko und Bootsfahrt in der Lagune von Celestún. Am Abend erreichen Sie die Weisse Stadt Mérida.