Privatreise Mundo Maya ab Guatemala City

Am Morgen Abflug ab Zürich. Abends Ankunft in Guatemala City und Transfer zum Stadthotel.

Die einzigartige Umgebung des Atitlan-Sees lernen Sie während eines Bootsausfluges kennen. Sie besuchen das Dorf Santiago Atitlan, ein Zentrum der Tzutujil Maya. In Santa Catarina Palopo nutzen die Frauen noch den traditionellen Hüft-Webstuhl zur Textilherstellung.

Das heutige Tagesziel ist der berühmte Hochlandmarkt von Chichicastenango mit dem wohl schönsten und farbenprächtigsten Markt der Hochlandindianer. In der über 400 Jahre alten Kirche Santo Tomas können Sie katholischen und alten Maya-Riten beiwohnen. Fahrt nach Quetzaltenango.

Zuerst besuchen Sie den nahegelegenen Ort Almolonga, berühmt für die feinen Webarbeiten und den grössten Gemüsemarkt Guatemalas. In San Francisco El Alto geniessen Sie einen beeindruckenden Panoramablick auf Quezaltenango und die dahinter gelegenen Vulkane. Gegen Abend erreichen Sie die Hauptstadt Guatemala City.

Heute erwartet Sie ein abwechslungsreicher Tag. Am frühen Morgen fliegen Sie nach Flores und fahren weiter zur berühmten Mayastätte Tikal, welche sich inmitten eines tropischen Regenwaldes befindet.

Fahrt zum beliebten Zoo von Belize, wo Sie das Nationaltier Belizes, den Tapir, kennenlernen. Besichtigung der Mayastätte Altun Ha, welche aus zwei Hauptplätzen und insgesamt 300 Gebäuden und Tempeln besteht. Weiterreise zur mexikanischen Grenze mit Stopp in Orange Walk und anschliessend weiter bis nach Chetumal.

Chetumal - Tulum - Cancún (F)

Heute besuchen Sie das Mayamuseum und fahren an die Lagune der sieben Farben. Hier besteht die Möglichkeit zum Baden in der tiefblauen Cenote Azul. Anschliessend Weiterfahrt nach Tulum zur traumhaft gelegenen Mayastätte direkt am Meer. Weiterreise nach Cancún.