Privatreise Höhepunkte Yucatán ab Cancun

Am Morgen Abfahrt ab Cancún. Fahrt zu der hoch über der Karibik erbauten Mayastätte von Tulum und anschliessend Halt bei der Lagune der Sieben Farben in Bacalar. Möglichkeit für ein erfrischendes Bad in einer Cenote.

Heute besuchen Sie die Mayastätte Kohunlich in der Rio Bec Region mit ihren monumentalen Masken. Auf dem Weg in Richtung Palenque haben Sie auch Gelegenheit, die kleine, aber sehr spezielle Stätte von Chicanna zu besuchen. Gegen Abend erreichen Sie Palenque.

Spaziergang durch Mérida mit der ältesten Kathedrale Mexikos und Besuch des imposanten Franziskanerkonvents in Izamal. Am Abend erreichen Sie Chichén Itzá.

Chichén Itzá - Valladolid - Cancún (F)

Führung durch die monumentale Stätte von Chichén Itzá. Bestaunen Sie die Pyramide des Kukulkan, das Observatorium und den grössten Ballspielplatz Mesoamerikas. Auf dem Weg zurück an die Riviera Maya steigen Sie hinab zur Cenote Dzitnup. Die Reise endet in Cancún oder in Ihrem Badeferienhotel an der Riviera Maya.