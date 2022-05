Privatreise Guatemala und Copán ab Guatemala City

Per Bootsausflug lernen Sie heute die einzigartige Atmosphäre des Atitlán Sees und seiner Umgebung kennen. Sie besuchen die Dörfer Santiago Atitlán, am Fusse mächtiger Vulkane und Zentrum der Tzutujíl Maya, sowie Antonio Palopó, welches für seine Textilherstellung bekannt ist. Nach Besichtigung des Dorfes Santa Catarina Palopó kehren Sie zurück nach Panajachel.

Chichicastenango - Quetzaltenango (F)

Lassen Sie sich vom geschäftigen Treiben am farbenprächtigen Markt der Hochlandindios in den Bann ziehen. Besuch der geheimnisvollen Kirche Santo Tomas, wo sich Katholizismus und Maya-Religion in einer einzigartigen Glaubensform vereinigt haben. Am Nachmittag Fahrt durch hügeliges Hochland nach Quetzaltenango.