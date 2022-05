Privatreise Dschungel Deluxe ab San José City

Frühmorgens fakultative Vogelbeobachtungstour. Der Nebelwald ist die Heimat von über 350 Vogelarten. Danach steht eine Wanderung durch den "Garten der Sinne" auf dem Programm. Sie können unter anderem Tiere wie Nasen- und Waschbären sowie eine Art Riesenmeerschweinchen entdecken. Am Nachmittag haben wir für Sie eine entspannende Steinmassage im Spa vorgesehen.

Vulkan Arenal (F)

Vorbei an weitläufigen Plantagen, auf denen Ananas, Orangen, Kokosnüsse und andere tropische Früchte angebaut werden, gelangen Sie ins zentrale Hochland Costa Ricas, zum aktiven Vulkan Arenal. Am Abend können Sie am Hotelpool oder im hoteleigenen Spa entspannen.