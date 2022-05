Privatreise Das Beste von Panama ab Panama City

1 . Tag Panama City Ankunft in Panama City und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Panama-Kanal (F, M) Lernen Sie das sogenannte 8. Weltwunder auf einer Bootsfahrt von Panama Stadt nach Colón kennen. Am Morgen werden Sie zum Hafen gefahren. Von dort startet die ca. 8-stündige Fahrt durch den legendären Panama-Kanal. Sie passieren in dieser Zeit die Miraflores- Schleusen, den Miraflores-See, die Pedro Miguel-Schleuse, das Gaillard Cut (engste Stelle), den Gatún-See und die Gatún-Schleusen, bis Sie nach Colón kommen. Vom Hafen in Colón geht es mit dem Bus zurück nach Panama Stadt (bei der Teildurchquerung geht die Fahrt mit dem Bus vom Hafen von Gamboa, beim Gatún-See, zurück nach Panama Stadt).

3 . Tag Panama City Tour (F) Am Morgen starten Sie zur Besichtigung der faszinierenden Stadt. Die hinreissende Kulisse aus Wolkenkratzern, noblen Villen und grünen Hügeln wird Sie begeistern. Zuerst werden Sie Panama Viejo aus dem 16. Jahrhundert sehen. Anschliessend geht es entlang des Ufers in die Altstadt Casco Antiguo. Die Weiterfahrt führt auf den Causeway, von wo Sie einen herrlichen Blick auf die Skyline von Panama City haben. Danach geht es zu den Miraflores Schleusen des Panama-Kanals. Die Terrasse bietet einen einmaligen Blick auf die Schleusen.

4 . Tag Panama City - El Valle (F) Morgens Fahrt westwärts auf der Panamericana zur beschaulichen Kleinstadt El Valle de Antón. Hier in den Bergen der Provinz Cocle befindet sich der grösste besiedelte Vulkankrater der Erde. El Valle hat ein sehr angenehmes Klima und eine einzigartige Vogelwelt.

5 . Tag El Valle – Chitre (F) In Natá de los Caballeros sehen Sie eine der ältesten Kirchen des ganzen Kontinents. Am Nachmittag besuchen Sie im Dorf Parita einen lokalen Maskenbildner. Er erklärt Ihnen, wie man die typischen Diablicos Masken herstellt.

6 . Tag Isla Iguana (F) Am Morgen Fahrt von Chitré in Richtung Süden nach Pedasí. Unterwegs lernen Sie die traditionelle Azuero Halbinsel und ihr Kunsthandwerk besser kennen. Anschliessend Weiterfahrt zur Playa Arenal. Von hier bringt Sie ein Fischerboot zur Isla Iguana. Die Insel ist sehr reich an verschiedensten Tierarten (Prachtfregattvögel, Leguane, Schildkröten) und gilt als das grösste Korallengebiet von ganz Panama.

7 . Tag Chitre - Boquete (F) Heute fahren Sie in das kleine Bergdorf Boquete, das auf 1200m liegt und über ein frühlingshaftes Klima verfügt. Entdecken Sie zuerst den kleinen Ort bevor Sie am Nachmittag eine Wanderung in der wunderschönen Umgebung von Boquete unternehmen. Vielleicht sehen Sie sogar den seltenen Quetzal-Vogel?

8 . Tag Boquete (F) Der Morgen Besuch einer Kaffeeplantage, wo Sie alles über Anbau, Ernte und Verarbeitung der Kaffeefrucht erfahren. Am Nachmittag erwartet Sie ein Erlebnis der besonderen Art: ein aufregender Spaziergang auf Hängebrücken. Bekommen Sie von oben einen ganz neuen Blick auf die Natur. Beobachten Sie Nebelwald und Wasserfälle aus der Vogelperspektive.

9 . Tag Boquete - Bocas del Toro (F) Fahrt durch wechselnde Vegetationszonen nach Almirante. Auf dem Weg Besuch einer Kakaofarm. Hier können Sie viele Pflanzen und exotische Tiere sehen und den einheimischen Ngöbe-Indianer-Frauen bei der Arbeit zuschauen und natürlich rohe Schokolade probieren. Anschliessend fahren Sie mit dem Boot nach Colon.

10 . Tag Bootsausflug Red Frog Beach (F) Heute erwartet Sie ein Bootsausflug. Auf der Fahrt durch kleinere Meeresgassen und Mangrovenwälder können Sie viele Wasservögel beobachten. Im ruhigen Gewässer der Coral Cay bieten sich tolle Möglichkeiten zum Schnorcheln. Nachmittags fahren Sie zum Red Frog Beach. Sie haben Zeit zum Schwimmen, die Insel zu erkunden oder einfach nur am Strand zu entspannen. Gegen Abend geht es zurück zur Hauptinsel.

11 . Tag Bocas del Toro (F) Tag zur freien Verfügung. Geniessen Sie den Tag in Bocas del Toro.

12 . Tag Bocas del Toro - Panama City (F) Am Nachmittag Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Panama City.