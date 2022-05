Privatreise Costa Rica Mosaik ab San José City

Erkunden Sie Costa Ricas malerische Landschaft von Küste zu Küste. Treten Sie auf Ihrer Reise in die Fussstapfen grosser Entdecker und Forscher. Überqueren Sie mächtige Flüsse, wandern Sie durch üppigen Regenwald, baden Sie in den Thermalquellen am Fusse eines Vulkans und tauchen Sie tief in das Wasser des Atlantiks und Pazifiks ein. Abenteurer wie Ferdinand Magellan haben als Erste die tropische Pflanzen- und Tierwelt Costa Ricas in die Welt hinausgetragen - nun sind Sie an der Reihe!