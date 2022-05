Privatreise Costa Rica Classic ab San José City

Besuchen Sie heute eine Kaffeeplantage und nehmen Sie an einer Kostprobe teil oder Sie bestaunen die prächtigen La Paz Wasserfälle inmitten des Regenwaldes und machen erste Bekanntschaft mit der einzigartigen Flora und Fauna Costa Ricas.

Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark ins Karibikflachland. Dann geht es vorbei an Bananenplantagen bis zur Anlegestelle am Fluss. Bootsfahrt durch üppige Mangrovensümpfe zur Lodge im Tortuguero Nationalpark. Nachmittags Gelegenheit das Dorf Tortuguero zu besuchen.

Tortuguero - Selva Bananito (F, M, A)

Sie kehren per Boot nach Caño Blanco zurück und fahren von dort aus über eine abenteuerliche Strasse mit Flussüberquerungen zu Ihrer Lodge in Selva Bananito. Nach Ihrer Ankunft haben Sie die Möglichkeit an einem fakultativen Ausflug teilzunehmen.