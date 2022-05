Premium: Gruppenreise Yucatán Haciendas ab Cancun

1 . Tag Cancún - Izamal Fahrt zur faszinierenden Ausgrabungsstätte von Ek Balam, wo die Ausgrabungen noch andauern. Am eindrücklichsten ist die Akropolis mit einer Basislänge von 160m. Weiter zur Stadt der Drei Kulturen Izamal. Stadtrundgang in Izamal, wo Sie den weitläufigen Franziskaner- Konvent besuchen sowie die Kunsthandwerkgalerie der Mundo Maya Stiftung. Fahrt in der Pferdekutsche durch das historische Zentrum Izamals. Besteigen Sie die Feuervogel- Pyramide, von wo aus Sie einen herrlichen Überblick über die Stadt Izamal und das umliegende Tiefland haben.

2 . Tag Izamal - Sotuta de Peon (F) Fahrt zur Weissen Stadt Mérida. Stadtbesichtigung im kolonialen Zentrum. Überall in der Stadt ist der Einfluss Spaniens und Frankreichs spürbar. So dienten beispielsweise die Champs-Elysees als Vorbild für den Boulevard Paseo de Montejo. Weiterfahrt zum Fischerdorf Celestún am Golf von Mexiko. Bootsfahrt in die Lagune, Heimat von zahlreichen rosafarbenen Flamingos. Transfer nach Sotuta de Peon.

3 . Tag Sotuta de Peon und Uxmal (F) Nach dem Frühstück begehen Sie die restaurierte, ehemalige Sisal Hacienda Sotuta de Peon. Hier können Sie miterleben, wie eine Henenquen Hacienda in der goldenen Epoche des Sisalbooms funktionierte. In Uxmal tauchen Sie in die Geschichte der spätklassischen Maya-Epoche ein. Hier erleben Sie den Puuc-Stil in einer der interessantesten Ruinenanlagen der Welt. Anschliessend entdecken Sie das Kakao Eco-Museum und lernen mehr über die Bedeutung des Kakao’s in der Maya- Kultur.

4 . Tag Sotuta de Peon - Chichén Itzá (F) Besichtigung der archäologischen Zone. Die Kultur der Maya kommt in Chichén Itzá in ihrem ganzen Glanz zum Ausdruck. Von den vielen verschütteten und vom Urwald überwucherten Bauwerken sind bis heute knapp 30 freigelegt und restauriert worden. Die Stufenpyramide El Castillo ist das beeindruckendste Gebäude mit einer Höhe von 30 Meter. El Caracol erinnert an ein Schneckenhaus. Das Observatorium diente den Maya unter anderem zur Beobachtung der Venus und ihrer Bahn. Nach der Besichtigung können Sie sich ein erfrischendes Bad in der Cenote Yokdzonot gönnen bevor es weiter nach Chichén Itzá geht.