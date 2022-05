Premium: Dreams Yucatán ab Cancun

Individuelle Ankunft in Cancún. Empfang und Transfer ins Hotel, welches sich direkt am karibischen Strand befindet.

Besuch des traditionellen Dorfes Tixkokob, das bekannt ist für seine handgefertigten Hängematten und einer typischen Sisal-Hacienda in Ake. Anschliessend Fahrt nach Izamal, die Stadt der drei Kulturen. Stadtrundfahrt mit Pferdekutsche und Besuch des beeindruckenden Konvents.

Fahrt nach Uman und Stopp auf dem lokalen Markt. Weiterfahrt an den Golf von Mexiko nach Celestún. Hier führt Sie eine Bootsfahrt in ein ursprüngliches, wildwüchsiges Dschungelrevier, wo Sie die berühmten rosafarbenen Flamingos, sowie Kormorane beobachten können. Danach geht die Fahrt zur historischen Stadt Campeche. Ihr Hotel liegt innerhalb der Stadtmauern, direkt bei dem berühmten Stadttor «Puerta de Tierra».

Heute fahren Sie an vielen Mayadörfern vorbei zur Ruinenstätte Edzná, auch Haus der Masken genannt. Zurück in Campeche besuchen Sie bei einem kleinen Rundgang die charmante Kolonialstadt mit den schönen Gassen und Arkaden. Die ehemalige spanische Festung schützte die Stadt einst vor Piratenangriffen.

Campeche - Mérida (ca. 250 km) (F)

Weiterfahrt in die Puuc-Zone mit kleineren Mayastätten und eindrücklichen Höhlensystem. Sie besichtigen zunächst Becal, eine typische Yucateka Kleinstadt, die für ihre handgeflochtenen Panamahüte bekannt ist. Weiter nach Oxkintok, eine Ruinenstätte der Maya die in vielen Beziehungen aus dem Rahmen der Puuc-Kultur fällt. Am Nachmittag erreichen Sie Mérida, Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán.