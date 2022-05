Premium: Dreams Belize ab Belize City

Individuelle Ankunft in Belize City. Empfang und Land- sowie Bootstransfer nach Lamanai in Ihre Lodge am Ufer der New River Lagune, die sich gut zum Schwimmen und Kanufahren eignet.

Lamanai - Chaa Creek (F, M, A)

Transfer via Tower Hill zum Flughafen von Belize City. Anschliessend Landtransfer nach San Ignacio im Cayo Distrikt. Unterwegs besuchen Sie den beliebten Belize Zoo. Ankunft am Nachmittag in der idyllisch gelegenen Chaa Creek Lodge. Die luxuriöse Lodge befindet sich in einem Naturschutzgebiet und direkt am Fluss Macal.