Mietwagenreise Traumhaftes Costa Rica ab San José City

Individuelle Ankunft in San José. Empfang und Transfer ins Hotel nach Alajuela.

Besuch des Manuel Antonio Nationalparks. Der Park schützt ein Gebiet, in welchem neben vielen Tierarten vor allem die vom Aussterben bedrohten Titi-Äffchen leben. Ein Bad an den hellen Sandstränden des Parks lohnt sich.

Fahrt entlang des Panamerican Highways über den Pass Cerro de la Muerte. Auf dem Weg lohnt sich ein Stopp im Los Quetzales Nationalpark oder in Cartago.

Nutzen Sie den Tag für eine abenteuerliche Rafting-Tour auf dem Fluss Pacuare. Alternativ bietet sich ein Ausflug mit dem Mountainbike oder ein Besuch des Vulkans Irazú an.

Heute führt Sie die Fahrt durch wunderschöne Landschaften an die Karibikküste nach Puerto Viejo de Limón.

Am Morgen besuchen Sie den Cahuita Nationalpark. Auf einer Wanderung haben Sie gute Chancen, erste Tiere zu sichten. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie einige erholsame Stunden am Strand.

Puerto Viejo de Limón - Guápiles -Tortuguero (ca.100 km) (F, M, A)

Am Morgen Fahrt vorbei an zahlreichen Bananenplantagen zu einer kleinen Bootsanlegestelle. Anschliessend einstündige Bootsfahrt zur Lodge. Am Nachmittag Besuch des Dorfes und der Meeresschildkrötenstation.