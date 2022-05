Mietwagenreise Pinolero Total ab Managua

1 . Tag Managua - León (A) Bei Ihrer Ankunft holen Sie Ihren Mietwagen ab. Weiterfahrt nach León. Auf Ihrem Weg können Sie einen Abstecher nach León Viejo machen (Eintritt nicht inbegriffen).

2 . Tag León – Vulkan Cerro Negro (F) Heute können Sie einen Rundgang durch den historischen Kern der Kolonialstadt León, älteste Universitätsstadt des Landes und die Wiege der Revolution, unternehmen. Dabei besuchen Sie unter anderem die Kathedrale, die grösste Mittelamerikas, und andere Höhepunkte dieser historisch bedeutenden Stadt. Am Nachmittag werden Sie bei Ihrem Hotel abgeholt und fahren zum Vulkan Cerro Negro. Nach einem knapp einstündigen Aufstieg werden Sie mit einer atemberaubenden Aussicht auf die weiteren Vulkanketten belohnt. Riskieren Sie auch einen Blick in Schlund des schwarzen Riesens, Sie werden begeistert sein. Nach einer kleinen Pause folgt der absolute Höhenpunkt dieses Ausfluges: Auf einem Brett fahren Sie den Vulkanschotter rasant hinunter! Dieses Erlebnis ist wahrlich einzigartig.

3 . Tag León - Estelí - Matagalpa (F) Nach dem Frühstück fahren Sie nach Chichigalpa, vorbei am grössten aktiven Vulkan des Landes, San Cristobal. Dort besuchen Sie die Fabrik des legendären Rum Flor de Caña, wo Sie einen Einblick in die Rumherstellung bekommen und diesen auch degustieren dürfen. Zu einem guten Rum darf eine gute Zigarre nicht fehlen. Weiterfahrt nach Estelí, bekannt für den Tabakanbau und die Manufakturen, in denen hochwertigen Zigarren gedreht werden. Sie besuchen eine Zigarrenmanufaktur, bevor es zu Ihrem heutigen Tagesziel, nach Matagalpa geht.

4 . Tag Kaffeefinca (F) Am Morgen unternehmen Sie eine interessante Kaffeetour auf der hoteleigenen Finca. Danach können Sie die Abgeschiedenheit und Ruhe der im Wald gelegenen Lodge geniessen, in derselben eine Wanderung unternehmen oder die Umgebung erkunden.

5 . Tag Matagalpa - Isletas - Granada (F, A) Auf dem Weg nach Granada können Sie einen Abstecher zu den Pueblos Blancos machen, den Aussichtspunkt von Catarina und das Töpferdorf San Juan de Oriente. In Granada angekommen, geht die Tour weiter zur Anlegestelle der Boote für eine Fahrt durch die Isletas, einer Ansammlung kleiner Inseln aus Lava im Nicaraguasee, bei welcher Sie die Fauna und Flora dieses Lebensraums näher kennenlernen. In einem schönen Innenstadlokal ist heute ein Tisch für Sie reserviert. Hier können Sie diesen ereignissreichen Tag, bei einem guten Abendessen, revuepassieren lassen.

6 . Tag Granada - Vulkan Masaya (F) Heute unternehmen Sie eine Stadtbesichtigung in den malerischen Gassen Granadas. Unterwegs mit Pferdekutschen, besuchen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie das alte Franziskanerkloster, den Uhrturm der Kirche La Merced und das Haus der drei Welten (Kutschenfahrt inbegriffen, Eintritte nicht). Danach haben Sie Zeit die Stadt auf eigene Faust noch weiter zu erkunden, bevor Sie am Nachmittag sich zu einem Highlight aufmachen. Sie fahren zum aktiven Vulkan Masaya, dessen Leuchten aus dem Krater in der Abenddämmerung besonders gut zur Geltung kommt. Nicht viele können behaupten an einem Kraterrand gestanden zu haben, während nur wenig hundert Meter unter Ihnen, die glühende Lava brodelt und faucht.

7 . Tag Granada - Charco Verde (F) Sie fahren von Granada über die Panamerica via Rivas nach San Jorge, wo Sie die Fähre zur Insel Ometepe im riesigen Nicaraguasee nehmen. Diese beschauliche Insel können Sie in den folgenden Tagen entdecken. Heute besuchen Sie das sagenumwobene Naturreservat Charco Verde, eine grüne Lagune bei der man die lokale Flora und Fauna entdecken kann. Die Sandstrände der Insel laden zudem zum Bad im Süsswasser des Sees ein.

8 . Tag Isla Ometepe (F) Heute ist der Tag, um die Insel zu erkunden. Sehenswert sind die präkolumbianischen Steinfiguren und Petroglyphen von Alta Gracia (optional). Oder Sie buchen eine Tour eines lokalen Anbieters zum Beispiel: Besteigung des Vulkans Madera oder Concepción. Oder Sie fahren über die 274 km2 große Insel und lernen sie kennen. Der Sandstrand am Seeufer lädt ein. Die Inselbewohner sind umgänglich und das Leben auf der Insel ist beschaulich.

9 . Tag Isla Ometepe – San Juan del Sur (F) Bevor Sie die Insel verlassen lohnt sich ein Besuchen des Lokalmuseum El Ceibo mit seiner reichen Sammlung an präkolumbianischen Grabungsstücken. Diese gewähren Einblick in die Historie dieser Insel (Optional). Mit der Fähre fahren Sie wieder zum Festland. Dort angekommen machen Sie sich auf in die Hafenstadt San Juan del Sur am pazifischen Ozean mit ihrer weitläufigen, hufeisenförmigen Bucht mit Sandstrand Wichtig: Heute geben Sie den Mietwagen zurück, die nächsten Tage geniessen Sie Autofrei.

10 . Tag San Juan del Sur (F) Heute können Sie den Strand von San Juan del Sur nach Lust und Laune geniessen. Oder sie unternehmen eine der optional angebotenen Tagestouren wie z.B. Sportfischen, Nachttour zur Eiablage der Meeresschildkröten (nur in der Saison), Wassersportaktivitäten, Tauchen, Schnorcheln und so weiter. Oder Sie erkunden die Umgebung des Ortes. Die Restaurants am Strand sind bekannt für Meeresfrüchte und internationale Küche, besonders lokal gefischte Langusten werden hier angeboten.