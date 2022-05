Die Maya Kultur in Mexiko

Um die Mayas ranken sich auch heute noch zahlreiche Mythen und Geschichten und niemand weiss genau, woher dieses Volk kam, wohin es ging, und was genau ihr Wirken war. Fakt ist, dass das Volk in den Bergen und Wiesen Mexikos und auch in den anliegenden Ländern gelebt hat. Der Untergang der Mayas soll jedoch auch darin begründet sein, dass es sich hier um ein nicht sehr friedfertiges Volk gehandelt haben soll. Die Mayas waren für ihre Kriege und Kämpfe bekannt und dürften sich so selbst fast ausgerottet haben. In Mexiko, Belize und Guatemala leben heute noch etwa 8 Millionen Nachfahren dieses Volkes, und auch heute noch unterscheiden sie sich in Kultur und Religion. Doch Maya Könige, die wie Götter verehrt wurden, gibt es heute keine mehr.