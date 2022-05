Mexiko City City Package ab Mexico City

Häuser so weit das Auge reicht: Mexiko City zählt du den grössten Städten der Welt. Die Stadt liegt in einem Tal und ist auf drei Seiten von gewaltigen Bergen umgeben. Kaum zu glauben, dass dieser Kessel bis vor wenigen Jahrhunderten ein riesiger See mit einigen versprengten Inseln war. Heute beherbergt die Stadt unzählige Schätze jahrtausendalter Kulturen. Im Kontrast dazu ist die Moderne überall gegenwärtig: Imponierende Glaspaläste, schicke Einkaufszentren und elegante Restaurants