Maya Abenteuer ab Cancun

Chetumal / Rappeling

Sie fahren zum Dorf La Union und beziehen Ihr Zeltlager. Anschliessend werden Sie in die Technik des Abseilens und in die Handhabung der Ausrüstung eingeführt. Danach unternehmen Sie den Aufstieg zur Spitze der Felswand. Hier erwartet Sie eine fantastische Aussicht über den Dschungel von Quintana Roo und Belize. Nun beginnt das wahre Abenteuer: Abseilen durch die ca. 30 m hohe Wand - Adrenalin pur! Als Belohnung können Sie danach in einem kristallklaren Bach ein erfrischendes Bad nehmen. Gegen Abend Rückkehr zum Zeltlager.