Matachica Beach Resort

Das von vielen Palmen umgebene Bijou befindet sich im nördlichen Teil der Insel und liegt direkt am herrlich weissen Sandstrand. Im Matachica erwartet Sie ein wahres karibisches Paradies mit besonders freundlichem Ambiente. San Pedro ist in 20 Bootsminuten erreichbar.

Das Resort ist im tropischen Bungalowstil erbaut und harmonisch in die Umgebung eingebettet. Die offene Eingangslobby besticht durch ihren Einrichtungsstil mit Materialien wie Mahagoni. Liebhaber von Design und Architektur fühlen sich hier sofort wohl. Im wunderschönen, preisgekrönten Restaurant Mambo sorgen Nadia und ihr Team für kulinarische Höhepunkte. Hier werden Sie mit selbst gebackenem Brot und wundervollen Fisch- und Meeresfrüchtekombinationen verwöhnt. Klimatisch bedingt wird auf leichte Küche geachtet: Salate, Sushi, Fischtartar und Carpaccio. Es gibt eine Bar beim Strand und eine Lounge-Terrasse beim Schwimmbad, ein grosses Jacuzzi, einen Billardtisch sowie gratis WLAN in den öffentlichen Bereichen. Schattenspendende Palmen und Liegestühle erwarten Sie am Strand.



Sport/Wellness inbegriffen: Kajak, Schnorchelausrüstung und Fahrräder.



Gegen Gebühr: Windsurfen, Fischen, Segeln und Spa-Behandlungen. Tauchausflüge können vor Ort organisiert werden.



Kinder: ab 14 Jahren willkommen