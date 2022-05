Manatus Lodge ab San José City

San José - Tortuguero (F, M, A)

Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark in die atlantische Tiefebene, wo Sie ein typisches Frühstück geniessen, anschliessend weiter bis nach La Pavona/Caño Blanco, wo Sie die Reise per Boot fortsetzen. Mittagessen in der Lodge. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, entspannen Sie beim Schwimmbad oder besuchen Sie das Dorf Tortuguero.



Hotel-Info: 12 Zimmer



Lage: Die Lodge liegt direkt am Flusslauf mitten im Tortuguero Nationalpark.



Angebot: Im à la carte Restaurant werden Ihnen lokale afro-karibische Spezialitäten serviert. Zudem bietet die Lodge ein Schwimmbad, Fitnessraum, Spacenter und eine Bar, an der Sie bei romantischem Ambiente erfrischende Cocktails geniessen können.



Zimmer: Die Bungalows sind grosszügig konzipiert, edel ausgestattet und verfügen über eine private Terrasse und eine Freiluftdusche im eigenen Patio.