Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort

Das Hotel liegt an der Zentralpazifikküste am wunderschönen Strand Herradura und nur ca. 1,5 Stunden vom internationalen Flughafen San José entfernt. Das Städtchen Jacó liegt ca. 10 km entfernt.

Das Los Sueños Marriott bietet Aktivitäten für jeden Geschmack, darunter auch ein von Ted Robinson entworfener 18-Loch-Golfplatz, La Iguana Golf Course. Das Schönste an diesem Platz ist die Umgebung - der tropische Wald mit Affen, Aras und anderen exotischen Tieren, lebendige Farben und malerische Landschaften, die das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Auch anspruchsvolle Sportfischer finden hier dank der Nähe zu hervorragenden Hochsee-Fischgründen beste Bedingungen. Die wunderschöne, grosse Poolanlage lädt zum Entspannen ein. Im Luxusspa können Sie sich nach einem aufregenden Tag mit hochwertigen ökologischen Produkten verwöhnen lassen. Geniessen Sie anschliessend das umfangreiche Angebot an internationalen und landestypischen Gerichten in den diversen Restaurants und lassen Sie den Abend im Casino oder an einer Bar ausklingen.



Sport/Wellness inbegriffen: Volleyball, Tennis, Minigolf, Fitnesscenter, Sauna.



Gegen Gebühr: Golf, Wellnessanwendungen, Hochseefischen, diverse Wassersportarten.