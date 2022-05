Lodge at Chaa Creek

Diese Lodge an herrlicher Lage am Macal Fluss bietet ein komfortables Basislager für Ausflüge in den Dschungel.

Elegantes Restaurant und Bar mit grosser Terrasse, schönes Dschungel-Spa.







1. Tag: Belize City - Cayo Region



Am Morgen Fahrt zur Urwaldlodge. Spazieren Sie durch das Naturreservat und die gepflegte Gartenanlage.







2. + 3. Tag: Mountain Pine Ridge



Geniessen Sie diese zwei Tage in der wundervollen Umgebung der Lodge und nehmen Sie an verschiedenen Ausflügen teil. Wir empfehlen Ihnen einen Tagesausflug in die Mountain Pine Ridge, ein ca. 500km2 grosses Naturschutzgebiet mit Pinienwäldern, tosenden Gebirgsbächen, Flusstälern mit dichtem Wald, sowie unzähligen Höhlen und Wasserfällen. Sie besichtigen die Rio Frio Höhle, einst Opferstätte der alten Mayas, die vom Macal Fluss ausgewaschenen Rio On Kaskaden und den 300 m hohen Wasserfall. [b][/b]







4. Tag: Belize City



Wandern Sie am Vormittag entlang des Maya- Heilpflanzen-Weges und bestaunen Sie die Vielfalt der einheimischen Flora. Besuchen Sie auch das Natural History Center und eine Schmetterlingsfarm. Lautlos gleiten Sie am Nachmittag in einem Kanu den Macal Fluss bis nach San Ignacio hinunter. Anschliessend Transfer nach Belize City.