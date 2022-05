Lamanai Outpost Lodge

Die Lodge liegt in unmittelbarer Nähe der imposanten Maya Ruinen Lamanai und direkt am Ufer der spektakulären New River Lagune, die sich gut zum Schwimmen und Kanufahren eignet.

Openair-Restaurant, Bar, Souvenirshop. Gratis Mountainbikes und Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen.







1. Tag: Belize City - Lamanai



Sie verlassen Belize City in Richtung Norden. Kurz vor Orange Walk gehen Sie an Bord eines Bootes und fahren flussaufwärts auf dem New River, vorbei an unglaublich vielfältiger Flora und Fauna. Der Nachmittag steht zur Verfügung für umeine der vielen Aktivitäten. Spazieren Sie durch den grossen Garten der Lodge, unternehmen Sie eine Kanutour oder gehen Sie schwimmen. Am Abend geht es auf die Spotlight River Safari. Gleiten Sie leise auf dem faszinierenden Dawson’s Creek dahin. Hier gehen Sie auf Forschungsreise und können die unterschiedlichsten nachtaktiven Tiere beobachten.



2. Tag: Lamanai



Sie unternehmen eine geführte Tour durch die beeindruckenden Maya Ruinen von Lamanai. Besichtigen Sie auch das kleine Museum mit einer schönen Kollektion von Maya-Töpfereien. Sie haben gute Chancen hoch in den Baumwipfeln einen Brüllaffen zu entdecken oder sein durchdringendes Gebrüll zu hören. Sie wandern entlang des Dschungel-Medizin-Pfades zurück zur Lodge. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Wählen Sie eine der vielen weiteren Aktivitäten aus.



3. Tag: Lamanai - Belize City



Lauschen Sie frühmorgens dem Erwachen des Dschungels und nehmen Sie an der ersten Exkursion des Tages teil. Nach dem Frühstück bleibt genügend Zeit für zusätzliche Erkundungen. Am Nachmittag Transfer nach Belize City.