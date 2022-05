Im Herzland der Mayas ab Belize City

1 . Tag Belize City - San Ignacio Ankunft am Internationalen Flughafen Belize City. Begrüssung durch Reiseleiter und Maya- Experte Marco Gross. Fahrt auf dem Western Highway in Richtung San Ignacio, unterwegs Besuch des bekannten Zoos von Belize. In grossen Freigehegen können Sie die Artenvielfalt bewundern. Lernen Sie das Nationaltier von Belize kennen: den Tapir! Weiterfahrt zur Maya-Stätte Xunantunich. Xunantunich war eine bedeutende Zermenonienstätte der klassischen Periode bis sie im 10. Jahrhundert einstürzte. Anschliessend Transfer zum familiären Hotel Cahal Pech mit herrlichem Ausblick über das Mopan-Tal.

2 . Tag Mountain Pine Ridge (F) Fahrt auf Naturstrassen in die Mountain Pine Ridge zur Schmetterlings Ranch Green Hills. Weiter zur mystischen Tropfsteinhöhle Barton Creek Cave, welche Sie mit einem Kanu erforschen. Im Schein der Stablampe erkennen Sie bizarre Tropfsteinformationen, Tontöpfe sowie Grabstätten der alten Mayas. Anschliessend besuchen Sie eine traditionelle Mennoniten Farm, wo noch alle Arbeiten von Hand ausgeführt werden. Rückkehr nach San Ignacio und Grenzübertritt nach Guatemala.

3 . Tag Kajakfahrt auf dem Rio Mopan (F) Fahrt mit Allradantrieb nach Camalote, wo Sie in Kajaks umsteigen und zu einem spritzigen Abenteuer aufbrechen, vorbei an unberührter Natur und kleinen Bauernhöfen. Weiterfahrt zur Maya-Stätte Yaxha, die an einer idyllischen Lagune liegt. Geniessen Sie den Sonnenuntergang auf der höchsten Plattform der Pyramide.

4 . Tag La Blanca (F) Heute besuchen Sie die Maya-Stätte La Blanca, ein Palast des Landadels. Anschliessend Fahrt auf zum Teil unbefestigten Landstrassen in den Ixpanpajul Natur Park. Hier laden wir Sie zu einer abenteuerlichen Canopy Tour ein. Hoch in den Baumwipfeln fliegen Sie am Stahlseil durch den Regenwald und können die exotische Fauna und Flora aus luftiger Höhe geniessen. Anschliessend Besuch von Flores, welches auf einer idyllischen Insel im Peten-See liegt.