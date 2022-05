Hotel Punta Islita

Beschreibung

Einleitung Luxus vereint mit Stil: Dieses Haus gehört zur Vereinigung der «Small Luxury Hotels of the World». Die wunderschöne Lage mit wildromantischen Buchten und menschenleeren Stränden in der unmittelbaren Umgebung machen diesen Ort zu einem wahren Paradies.

Lage Dieses Naturparadies befindet sich an der Westküste der Nicoya Halbinsel. Das Hotel liegt etwas abgeschieden am Hang, mit Blick auf die Bucht von Playa Islita. Das Resort verfügt über eine eigene Landepiste, welche von San José in 30 Flugminuten zu erreichen ist, mit dem Auto in ca. 5 Stunden. Von den Unterkünften erreichen Sie in einigen Gehminuten (Shuttleservice) den «Borrancho Beach Club» an der Playa Islita. Snack-Restaurant und Bar, Schwimmbad sowie Sonnenschirme und Liegen stehen zur Verfügung. Der dunkle Strand der Bucht ist mit Felsen und Steinen durchsetzt, weist jedoch eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Der helle Sandstrand von Samara liegt 15 km entfernt.

Angebot Die stilvolle Bungalow-Anlage wurde am Hang erbaut und bietet einen fantastischen Rundblick über eine wildromantische Landschaft und den Pazifischen Ozean. Auf der Hügelkuppe befindet sich unter dem grossen Palapadach die Rezeption, das Restaurant und das Schwimmbad mit kleiner Liegeterrasse. Zudem gibt es einen Souvenirshop, einen Fitnessraum, eine Autovermietung und eine Driving Range. Im eleganten, halboffenen Restaurant wird einheimische und internationale Gourmet-Küche geboten, an der Pool-Bar exotische Drinks und im Snack-Restaurant am Strand Cocktails, mittags auch kleinere Mahlzeiten.







Sport / Wellness gegen Gebühr:



Es werden Reiten, Fischen, Tennis, Kajaks, Surfen, Mountainbikes und Bootsausflüge sowie Wanderungen, Canopy, Jeep Safaris, Yogakurse und Golf Cart Vermietung angeboten. Ein vielfältiges Angebot an Massagen, Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen bietet die Casa Spa.







Golf:



Ein 9-Loch Golfplatz mit Driving Range, Pro Shop und Snack-Bar. Golfunterricht und Eisenverleih. Green Fee 30 USD.