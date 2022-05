Hotel Presidente Inter-Continental

Das Luxushotel liegt idyllisch am breiten Sandstrand der Insel Cozumel. Das klare Wasser am zweitgrössten Korallenriff der Welt lädt mit seiner Vielzahl an bunten Fischen zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen ein. Entspannung finden Sie in den beiden Aussenpools oder bei den hoteleigenen Wellnessanwendungen.