Höhepunkte Baja California ab La Paz

1 . Tag La Paz Ankunft in der Hafenstadt La Paz, der Hauptstadt von Baja California Sur und gleichzeitig grösste Stadt des Bundesstaates. Transfer zum Hotel.

2 . Tag La Paz - Loreto (ca. 356 km) Nach dem Frühstück verlassen Sie La Paz und fahren in Richtung Norden nach Loreto. Am Nachmittag können Sie eine Stadtrundfahrt unternehmen. Loreto ist von einer beeindruckenden Landschaft umgeben - hier treffen sich Meer und Wüste und im Hintergrund ragt die Gebirgskette Sierra de la Giganta empor. An diesem Ort gründete der Jesuitenpriester Juan María Salvatierra die Mission de Nuestra Señora de Loreto. Als erste Niederlassung der Californias hatte Loreto eine Schlüsselrolle in der Geschichte der Halbinsel inne und war über 130 Jahre Hauptstadt, bis sie 1829 durch einen Hurrikan praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde.

3 . Tag Loreto Von Mitte Dezember bis Ende März können Sie an diesem Tag einen atemberaubenden Ausflug unternehmen, um die mächtigen Meeressäuger zu beobachten. Der Bootsausflug zu den amerikanischen Grauwalen ist ein unvergessliches Erlebnis. Die riesigen Säugetiere mit ihren Neugeborenen sind friedlich und neugierig. Oft schwimmen sie unmittelbar an die Beobachtungsboote heran. Von April bis Mitte Dezember können Sie an einer Bootsfahrt zur Insel Isla Coronada teilnehmen und die Seelöwen- und Pelikankolonien beobachten. Am Strand bietet sich die Gelegenheit zum Schnorcheln. Nachmittags Besuch der Mission Nuestra Señora de Loreto.

4 . Tag Loreto - Todos Santos (ca. 432 km) Rückfahrt in Richtigung La Paz und Weiterfahrt in den südlichsten Teil der Baja California zur kleinen Stadt Todos Santos, welche die neue Heimat von zahlreichen Künstlern geworden ist. Direkt neben der alten Mission steht das bekannte Hotel California, welches inmitten der verschlafenen Strassen von Todos Santos kaum zu übersehen ist.

5 . Tag Todos Santos - Los Cabos (ca. 100 km) Fahrt vorbei an Kakteenwäldern und einsamen Buchten zur Südspitze der Baja, zum mondänen Kreuzfahrtschiffhafen Cabo San Lucas. Schlendern Sie am betriebsamen Hafenquai entlang mit Blick auf unzählige Boote und Yachten. Sie können eine Bootsfahrt unternehmen zum berühmten natürlichen Torbogen, welcher das Ende der Baja markiert. Geniessen Sie den herrlichen Strand am Lover's Beach mit einmaligem Ausblick auf die Bucht von Cabo San Lucas. Anschliessend Transfer zu Ihrem Baderesort.

6 . Tag Los Cabos Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie den Badeaufenthalt.