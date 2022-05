Die Hacienda Sotuta de Peon ist die beste Option für diejenigen, die eine Unterkunft in einzigartiger historischer Umgebung suchen. Fühlen Sie sich zurückversetzt ins 19. Jahrhundert als hier das «grüne Gold» wie die Sisalagave damals genannt wurde der Region Reichtum bescherte. Entspannen Sie sich in den tropischen Gärten, nehmen Sie ein Bad in den Cenotes, im Pool oder geniessen Sie einfach die einzigartige Umgebung in dieser «lebenden» Hacienda.