Hacienda Santa Rosa

Dieses koloniale Kleinod eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt zur Entdeckung wichtiger Mayastätten entlang der PuucRoute. Dank der nur gerade 11 Zimmer gilt die Hacienda als eine der kleinsten. Dafür kommen Sie in den Genuss eines an Aufmerksamkeit kaum mehr zu überbietenden persönlichen Services.

Das kleine Bijou liegt sehr ruhig und doch nahe an der Hauptroute Mérida - Campeche, 70 km südwestlich von Mérida. Die Maya Kultstätten von Uxmal, Kabah, Sayil und Labná können bequem in einer Tagesrundfahrt besucht werden, ebenso die Flamingokolonien im Naturschutzpark von Celestùn.

In den geschichtsträchtigen Mauern dieser typischen Hacienda mit persönlichem Ambiente fühlen Sie sich sofort wohl. Die stilvollen Inneneinrichtungen in den bis zu 7m hohen Räumen erinnern an die Blütezeit des Sisalanbaus im 19. Jh. Seit dem 17. Jh. wurde aber bereits Viehzucht betrieben und Mais angebaut. Die Mahlzeiten und Getränke nehmen Sie im Hauptgebäude oder auf einer der Terrassen nach Ihrer Wahl ein. Ein ruhiger, grosser Garten, wo Pfaue ihre Runden ziehen, gehört genauso zum Hotel, wie das schöne Schwimmbad, das aus einem ehemaligen Wassertank gebaut wurde. Die ehemalige Kapelle beinhaltet heute eine kleine Bibliothek sowie einen Souvenirshop mit vielen lokal hergestellten Kunsthandwerken. Ein Spa steht für Massagen und andere Körperbehandlungen ebenfalls zur Verfügung.