Hacienda Puerta del Cielo Resort Eco Lodge & Spa

Ein grünes Paradies in den Hügeln nahe des Vulkan Masaya Nationalparks, 25km von Granada entfernt. Die Lodge grenzt an einen geschützten Tropenwald mit üppiger Flora und Fauna, vom Pool geht der Blick auf eine idyllische Lagune. Entdecken Sie die natürliche Umgebung dieses exklusiven Boutiquehotels, und geniessen Sie Ökotourismus mit Stil.

Geniessen Sie die hervorragende Küche im Freiluft-Restaurant auf der Panorama-Terrase. Der einem Flusslauf nachempfundene Lazy River Pool lädt zum Entspannen ein. Lassen Sie sich im Spa verwöhnen und unternehmen Sie geführte Ausflüge in die Umgebung. Gratis WLAN gibt es in den Lounge- und in den Barbereichen.