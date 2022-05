Geniessen Sie den Panoramablick über das Tal mit der Provinzhauptstadt San Isidro. Spannende Ausflüge, ein ausgezeichnetes gastronomisches Angebot, ein Gestüt mit 60 Vollblütern und eines der grössten und feinsten Spas Zentralamerikas erwarten Sie in der Hacienda AltaGracia.

Die Hacienda liegt am Fusse des höchsten Berges von Costa Rica, dem Cerro Chirripó, auf einer Höhe von ca. 1000m über dem Meeresspiegel. Von San José aus sind es je nach Route ca. 4 Fahrstunden. Das Hotel verfügt über eine eigene Landepiste. Es werden Flüge ab San José oder Liberia angeboten.

Die Hacienda AltaGracia verbindet authentische costaricanische Gastfreundschaft mit höchstem Komfort. Das Restaurant Ambar, sowie El Bistro sorgen für gastronomische Erlebnisse, ergänzt durch einen Weinkeller mit erlesenen Tropfen. In der Cantina, einer typischen Einrichtung jeder Hacienda, können Sie eine Partie Schach, Black Jack oder Pool-Billard spielen und dazu einen erlesenen Whiskey oder Wein trinken. Ein Infinity-Pool mit integrierten Jaccuzis lädt zum Entspannen und zum Geniessen der Aussicht ein. Das Auberge Spa zählt zu den führenden Spas in Zentralamerika. Ein Meditations- und Yogaweg sowie ein Fitnesszentrum und Schönheitssalon gehören ebenfalls zum Spa. Die Hacienda ist bekannt für Ihre eigene Pferdezucht. Nebst Ausritten in die freie Natur steht auch eine Reithalle zur Verfügung und qualifizierte Reitlehrer unterstützen die Gäste.