Gruppenreise Mini Yucatán ab Cancun

Besichtigung der sagenhaften Ausgrabungsstätte von Chichen Itza mit der berühmten Kukulkan-Pyramide, dem Kriegertempel, dem Observatorium und vielen weiteren herausragenden Bauwerken. Am Nachmittag Fahrt in die Weisse Stadt Merida. Stadtrundgang im historischen Zentrum der Kolonialstadt Merida mit Besichtigung des Gouverneurs- und Montejo-Palastes, der ältesten Kathedrale Yucatans.

Merida - Uxmal - Izamal - Cenote Suytun - Cancún/Riviera Maya (F, M)

Fahrt nach Uxmal. Der Name Uxmal steht für «die dreimal Erbaute». Ungefähr 600-950 n. Chr. entstanden, konnte die Bedeutung vieler Bauten bis heute nicht vollständig entschlüsselt werden. Beeindruckend sind die wunderschön verzierten Fassaden, riesigen Terrassen und Plätze, Säulen und Torbögen. Weiterfahrt zur Stadt der drei Kulturen Izamal und Besuch des Franziskaner-Klosters, welches aus den Steinen einer Mayastätte erbaut wurde. Auf dem Rückweg an die karibische Küste haben Sie die Möglichkeit ein erfrischendes Bad in der Cenote Suytun zu nehmen. Ankunft am späten Nachmittag im Hotel in Cancún oder in der Riviera Maya.