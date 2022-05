Gruppenreise Mexiko Klassik ab Mexico City

Ankunft in Mexico City. Transfer ins Hotel.

Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Regierungspalast, der Kathedrale und dem Zócalo. Sie besichtigen das Anthropologische Museum, das Ihnen einen Einblick in die faszinierende Geschichte Mexikos gibt. Am Nachmittag besuchen Sie die Universitätsstadt, das Frida Kahlo Museum und den Markt Coyoacán.

Besichtigung der geheimnisumwobenen Kultstätte von Mitla. Auf dem Rückweg besuchen Sie in Tule den dicksten Baum der Welt.

Fahrt durch die farbenfrohe Sierra Madre del Sur nach Tehuantepec. Unterwegs Halt am Pazifikstrand.

Stadtbesichtigung und Fahrt in die Tzotzil- Mayadörfer Chamula und Zinacanán.

Weiterfahrt in die UNESCO Weltkulturerbe- Stadt Campeche und Stadtbesichtigung.

Heute besuchen Sie die Ruinenanlage von Uxmal mit der imposanten Pyramide des Wahrsagers. Anschliessend Weiterfahrt in die Hauptstadt von Yucatán. In Mérida können Sie noch typisch mexikanische Hängematten erwerben. Geniessen Sie die Abendstimmung und das lebendige Treiben auf dem Hauptplatz, dem Zócalo.

Mérida - Cancún (F)

Chichén Itzá ist eine der grössten und bedeutendsten Mayastätten von Yucatán. Während Ihrem Rundgang durch die faszinierende archäologische Zone sehen Sie die Pyramide des Kukulcan und das Observatorium. Gegen Abend erreichen Sie Cancún. Sie werden an den Flughafen oder in Ihr Hotel an der Riviera Maya (bis einschliesslich Tulum) gebracht.