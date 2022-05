Gruppenreise Karibik mal anders ab San José City

Am Morgen Rückfahrt mit dem Boot und Bus nach Guápiles. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Bananito, von wo Sie ein 4x4- Fahrzeug zur Öko-Lodge bringt. Abendessen bei Kerzenschein.

Selva Bananito Lodge - Turrialba (F)

Am Morgen Weiterreise zum Nationalpark Cahuita, der teilweise bis ins Meer reicht und wunderschöne, meist einsame Strände bietet. Auf den Pfaden werden Ihnen mit etwas Glück erneut verschiedene Tierarten wie z.B. Kapuzineräffchen, Brüllaffen, Faultiere und Waschbären begegnen. Am Nachmittag reisen Sie in die Region Turrialba.