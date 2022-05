Gruppenreise Höhepunkte Costa Ricas ab San José City

Fahrt durch Kaffeeplantagen zum Gipfel des Vulkans Poás und Spaziergang zum Krater. Weiter über die Zentralkordillere nach La Fortuna, am Fusse des Vulkans Arenal. Am Abend geniessen Sie die Thermalbäder unter freiem Himmel.

Arenal Region - Sarapiquí (F)

Nach dem Frühstück fahren Sie näher zum Vulkan Arenal heran und unternehmen eine Wanderung über erkaltete Lavafelder. Fahrt in östliche Richtung in die Gegend von Puerto Viejo de Sarapiquí. Sie kommen vorbei an weitläufigen Plantagen, wo Orangen, Kokospalmen, Macadamia-Nüsse, Papaya und vor allem Ananas angebaut werden.