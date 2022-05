Gruppenreise Das Erbe der Maya ab Cancun

1 . Tag Zürich – Cancún Am Mittag Abflug ab Zürich. Ankunft am Abend in Cancún und Transfer zum Hotel.

2 . Tag Cancún – Tulum – Chetumal (F) Am Morgen besuchen Sie die auf einem Kliff thronende, das Karibische Meer überschauende Mayastätte von Tulum, die einzige direkt am Meer gelegene Stätte. Weiterfahrt zur Lagune der Sieben Farben in Bacalar. Am späten Nachmittag Besuch des modernen Maya-Museums in Chetumal.

3 . Tag Chetumal – Altun Ha – San Ignacio (F) Sie überqueren am Morgen die Grenze nach Belize. Vorbei an Zuckerrohrfeldern erreichen Sie bald die Kleinstadt Orange Walk, wo Sie bei einem gemütlichen Spaziergang die ersten Eindrücke von Belize sammeln. Weiterfahrt zur Maya-Stätte Altun Ha, einst ein wichtiger Handelsplatz der Mayas. Auf dem Western Highway gelangen Sie zum bekannten Zoo von Belize, wo Sie das Nationaltier Belizes kennenlernen können: den Tapir! Am späten Nachmittag treffen Sie in San Ignacio ein, dem Distrikthauptort von Cayo.

4 . Tag San Ignacio – Xunantunich – Flores (F) Heute Vormittag besuchen Sie das Green Iguana Conservation Project. Die Tour zeigt eingehend die Geschichte und Vision des Projekts und bringt Besuchern diese faszinierenden Kreaturen mit viel Information und Interaktion näher. Sie können die grünen Leguane streicheln, füttern oder sogar unter Adoption nehmen! Ausserdem werden Sie auf einer kurzen Wanderung durch Dschungelpfade eine Vielzahl von lokalen Pflanzen und Tiere sehen, die in Regenwäldern leben. Weiterfahrt in Richtung Grenze Guatemala, wo Sie von weitem schon die hochaufragende Pyramide von Xunantunich erblicken. Geniessen Sie den atemberaubenden Ausblick vom Haupttempel über das Mopan-Tal. Anschliessend Grenzüberquerung nach Guatemala und Fahrt nach Flores.

5 . Tag Tikal (F, M) Mehrstündiger Rundgang durch die monumentalste Kultstätte der Mayas: Tikal, wo über 3000 Gebäude registriert wurden. Darauf erfolgt der Besuch des Morley Museums. Am Nachmittag Transfer nach Flores und kurzer Inselrundgang.

6 . Tag Flores – Yaxchilan – Palenque (F) Landtransfer zum Usumacinta Fluss, welcher die natürliche Grenze bildet zwischen Guatemala und Mexiko. Bootsfahrt zur schwer zugänglichen Maya-Stätte Yaxchilan, welche in einer Flussbiegung erbaut wurde und über sehr gut erhaltene Tempel, Stelen und Türstürze verfügt. Weiterfahrt nach Palenque.

7 . Tag Palenque – Campeche (F) Geführter Rundgang durch die mystische Kultstätte der Mayas mit dem faszinierenden Tempel der Inschriften, Grabmal des Gottkönigs Pakal. Am Nachmittag Fahrt nach Campeche, der charmanten Kolonialstadt direkt am Golf von Mexiko, mit seinen typischen Bollwerken im historischen Altstadtkern.

8 . Tag Campeche – Kabah – Uxmal – Mérida (F) Besichtigung der herausragendsten Stätten der Maya-Klassik: Kabah mit seinem dem Regengott gewidmetem Tempel Codz Pop und Uxmal mit den architektonischen Juwelen wie die Pyramide des Wahrsagers, das Nonnenviereck, den Gouverneurspalast. Anschliessend Weiterfahrt nach Mérida und Stadtrundgang am Spätnachmittag. Besuchen Sie den Gouverneurspalast, die Kathedrale und den Montejo-Palast.

9 . Tag Mérida – Chichen Itza – Cancún (F, A) Fahrt nach Chichen Itza und Rundgang durch die berühmte Kultstätte mit der einmaligen Kukulkan-Pyramide, dem Kriegertempel, Ballspielplatz und Observatorium. Ein unvergessliches Erlebnis und krönender Abschluss der Reise. Anschliessend Transfer zu Ihrem Badeferienhotel in Playa del Carmen.

10-11 . Tag Playa del Carmen (F, A) Geniessen Sie zwei Tage am weissen Traumstrand von Playa del Carmen.

12 . Tag Cancún - Zürich (F) Abends Transfer zum Flughafen und Flug nach Zürich.