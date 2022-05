Grand Velas Riviera Maya

Das luxuriöse Resort liegt direkt am karibischen Meer der Riviera Maya, nördlich von Playa del Carmen. Der Flughafen Cancún ist in 35 Minuten mit dem Auto zu erreichen.

Die Hotelanlage verteilt sich auf drei verschiedene Bereiche. Der Zen Grand Bereich liegt inmitten sattgrüner Dschungellandschaft, der Ambassador Bereich ist gut geeignet für Familien, der Grand Class Bereich für Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren. Das hochwertige All-Inclusive Konzept umfasst alle Getränke und Speisen in acht Restaurants und fünf Bars. Neben drei All Day Dining Restaurants verfügt das Resort über fünf mehrfach ausgezeichnete à la carte Restaurants. Das Animationsprogramm umfasst Aktivitäten wie Yoga, Aerobics, Schnorchel Tour u.v.m. Der Grand Velas Leading Spa lädt zum Entspannen und Geniessen ein und bietet eine Auswahl an Massagen und Behandlungen.