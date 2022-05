Escencia steht für das Wesentliche – für Gelassenheit und Ruhe. Ursprünglich als privates Refugium einer italienischen Herzogin an einem der schönsten Strandabschnitte der Riviera Maya erbaut geniessen vor allem Hochzeitsreisende und Gäste, die ruhigen Annehmlichkeiten des zeitlosen Herrenhauses zu schätzen wissen hier ihre Ferien.

Dieses Luxushotel befindet sich eingebettet im tropischen Garten an einem absolut ruhigen Platz am karibischen Meer, nur 4 km von Puerto Aventuras mit Golfplatz und Yachthafen entfernt. 20 Fahrminuten nördlich liegt Playa del Carmen und 20 Minuten südlich befindet sich Tulum. Zum Flughafen Cancún sind es 64 km.

Das Haupthaus bildet das Herz der Anlage. Hier werden die Gäste stilvoll empfangen. Die Rezeption und Lobby sowie einige Unterkünfte befinden sich im Haupthaus. Die weiteren Zimmer sind inmitten des schön angelegten Gartens verteilt. Für kulinarische Genüsse stehen Ihnen zwei Restaurants zur Verfügung. Zwischen dem Pool und dem Strand gelegen, serviert das Pool Restaurant Frühstück und Abendessen. Das Garden Restaurant verwöhnt Sie am Abend mit feinster mexikanischer Küche inmitten des tropischen Gartens. Die verwendeten Zutaten stammen selbstverständlich aus dem eigenem Garten. Entspannen Sie an einem der beiden Schwimmbäder mit Liegeterrasse und freuen Sie sich auf den exklusiven Wellnessbereich. Dieser befindet sich am östlichen Ende der Gärten mit Blick auf die Cenote des Anwesens. Der Fitnessraum, die Saftbar und das Spa sind unter traditionellen Palapadächern untergebracht.