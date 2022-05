El Dorado Royale

Das Resort liegt direkt am spektakulären, weissen Sandstrand von Punta Maroma. Der Flughafen von Cancún liegt nur ca. 30 Fahrminuten entfernt. Das Zentrum von Playa del Carmen erreicht man in ca. 25 Fahrminuten.

Die grosszügige Anlage umfasst sechs Pools, zwei Spas und ein Fitnesscenter. Im Mittelpunkt steht das erfolgreiche Gourmet All- Inclusive Konzept, bei welchem in 11 à la carte Restaurants für das leibliche Wohl gesorgt wird. Das Kampai verwöhnt Sie mit asiatischen Köstlichkeiten. Das Rincón Mexiko bietet traditionelle mexikanische Küche und im Fuentes erleben Sie Outdoor-Kochshows mit Zutaten aus dem Hotelgarten. An sieben Bars, davon drei Swim-Up Bars, werden erfrischende Cocktails angeboten. Tagsüber und Abends gibt es ein tolles Aktivitätenprogramm.

Die luxuriösen Suiten sind mit Badezimmer, Klimaanlage, Fernseher, täglich gefüllter Minibar, WLAN gegen Gebühr, Haartrockner sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet. Die Luxury Jacuzzi Junior Suiten verfügen über einen romantischen Jacuzzi und Blick in den Garten. Die Beach Front Jacuzzi Junior Suiten bieten bei gleicher Ausstattung wunderschöne Meersicht. Von den Royal Swim Up Suiten aus haben Sie direkten Zugang zum Lazy River, der mit dem Hauptpool verbunden ist. Zusätzlich werden Sie mit Butler Service, einem Willkommens- Früchtekorb mit einer Flasche Champagner und einem Candle Light Dinner am Strand noch mehr verwöhnt. In den Royal Beachfront Swim up Suiten geniessen Sie zusätzlich zu den Annehmlichkeiten der Royal Swim up Suite auch den herrlichen Meerblick.