Das Beste von Mittelamerika ab San José City

Sie entdecken die atemberaubende Insel Ometepe, entspannen an einem Strand in Nicaragua, erkunden die bunten Städte Granada und Antigua und übernachten bei Gastfamilien. In Copán und Tikal besuchen Sie die Maya-Ruinen. Sie reisen in einem Monat durch sieben Länder. Zwischen uralten Ruinen und aktiven Vulkanen, abseits der ausgetretenen Pfade - hier liegt das authentische Mittelamerika.