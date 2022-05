Costa Rica Reisen mit Kindern

Costa Rica – ein spannendes Land für Kinder

Schon bei der Ankunft in Costa Rica, in dessen Hauptstadt San Jose, ist die erste für Kinder wie gemachte Attraktion nicht weit. Denn das sehr liebevoll gestaltete Kindermuseum in San Jose zeigt in insgesamt 33 Räumen, die alle einem anderen Thema gewidmet sind, viele verschiedene Aspekte, die Costa Rica zu dem machen, was es ist. Ein weiteres Highlight auf Ihrer Reise durch Costa Rica mit der Familie ist ein Besuch des Rain Forest Aerial Tramway in der Nähe des Rio Sucio, bei dem Sie auf der Höhe der Baumkronen eines Nebelwaldes herrliche Entdeckungen machen können. Entspannen Sie in den charmanten Costa Rica Hotels, deren Mitarbeiter Sie und Ihre Familie sehr herzlich willkommen heissen. Wenn Sie Ihrer Familie während Ihres Aufenthaltes in Costa Rica etwas Besonderes bieten möchten, ist eine Fahrt mit der Eisenbahn in Costa Rica, zum Beispiel von der Hauptstadt zur Pazifikküste, eine sehr gute Idee. Wenn Sie Costa Rica gemeinsam mit Ihren Kindern besuchen, sollten Sie mit ihnen unbedingt einen Ausflug zu einer der zahlreichen Schmetterlingsfarmen des Landes machen, da kaum ein Erlebnis in Costa Rica so einzigartig und berührend ist.